شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصيني يتقدم بالتهاني للرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الـ70 لثورة يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم السبت، برسالة تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ70 لثورة يوليو.

ووفق وكالة الأنباء الصينية، جاء في الرسالة، إن الرئيس شي قال إنه في السنوات الأخيرة، اتبعت مصر بثبات طريق الاستقلالية، وأحرزت تقدما قويا في التنمية الوطنية، ولعبت دورا مهما في الشؤون الإقليمية والعالمية.

وفي معرض إشارته إلى أنه والرئيس السيسي حضرا الحوار الرفيع المستوى للتنمية العالمية الذي عُقد مؤخرا، ذكر الرئيس شي أنهما دفعا باتجاه تحقيق نتائج مثمرة للحدث، وأرسلا رسالة قوية للعصر من أجل التنمية والرخاء المشتركين.

وأكد الرئيس شي أنه يولي اهتماما كبيرا بتنمية العلاقات الصينية-المصرية، وقال إنه مستعد للعمل مع الرئيس السيسي لدعم بعضهما البعض بقوة، ودفع البناء المشترك للحزام والطريق، وإجراء تعاون بشأن تنفيذ مبادرة التنمية العالمية، وحماية المصالح المشتركة للدول النامية، والمضي قدما بثبات نحو الهدف المتمثل في بناء مجتمع صيني- مصري ذي مستقبل مشترك في العصر الجديد بما يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما.