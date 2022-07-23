شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: ثورة 23 يوليو مثلت تتويجا لنضال طويل قاده الشعب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن اليوم تحل الذكرى السبعون لثورة 23 يوليو المجيدة، التى مثلت تتويجا لنضال طويل قاده الشعب المصرى دافعا عن حقه فى وطن مرفوع الرأس، واستطاعت تلك الثورة أن تؤسس الجمهورية الأولي لدولتنا وتغير وجه الحياة بشكل جذرى.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بذكري ثورة 23 يوليو: "ثورة يوليو غيرت وجه الحياة في المنطقة بأسرها، وكانت لها إسهامات ملهمة فى الحركة العالمية لتصفية الاستعمار".