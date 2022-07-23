شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين يؤدون امتحانى الكيمياء والفيزياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ طلاب الثانوية العامة اليوم السبت 23 يوليو 2022 أداء الامتحان في مادة "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء)"، وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن اليوم هو آخر أيام امتحانات الثانوية العامة لمدارس (المتفوقين STEM)، وعددهم (1796) طالبا في 14 محافظة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس.

واختتم طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) الامتحان في مادة "الأحياء"، كما أدي طلاب الثانوية العامة شعبة (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا"، وأدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) الامتحان في مادة "الفلسفة والمنطق الأسبوع الماضي.