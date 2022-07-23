شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الثانوية العامة.. QR كود لدليل الطلاب لاختبارات القدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور سيد قنديل رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات، أن اللجنة انتهت من وضع دليل الطلاب لاختبارات القدرات بتنسيق القبول للجامعات للعام الجامعى 2022 / 2023.

وأضاف الدكتور سيد قنديل فى تصريح لـ"الخليج 365"، أنه تم إعداد QR كود لدليل الطلاب لاختبارات القدرات حيث يتمكن الطلاب من عمل سكان عليه لتوفير دليل اختبارات القدرات إلكترونيا أمام الطلاب .

وكان مكتب التنسيق أعلن عن موعد انطلاق مرحلة حجز وتسجيل الرغبات لحجز اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات 2022 ، حيث تبدأ يوم 25 يوليو وتنتهى يوم 6 أغسطس المقبل.