شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: إزالة 60 ألف حالة تعدٍ على مجرى النيل والترع والمصارف وأملاك الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير و المهندس السيد شلبي رئيس مصلحة الري والمهندس طارق عواد رئيس قطاع الرى والمهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، وذلك لمتابعة موقف حملات الإزالات الموسعة لمختلف أشكال التعديات على المجارى المائية.

وصرح عبد العاطى، أن أجهزة الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على المجارى المائية، وأن التصدى الحاسم للتعديات وإزالتها في مهدها يعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه القيام بأي شكل من أشكال التعدي على المجارى المائية أو أملاك الرى، موضحاً أن إزالة التعديات على المجارى المائية تهدف لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية ولضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

وأشار إلى أنه تم حتى تاريخه إزالة أكثر من 60 ألف حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى بمساحة حوالى 8.70 مليون متر مربع، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأضاف أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات، حيث تم فى محافظة القاهرة رصد قيام أحد المراسى بالبر الغربى لجزيرة المنيل بمحافظة القاهرة بزيادة نسبة الإشغالات بالموقع بما يخالف الترخيص الصادر له حيث تم إنذار صاحب النشاط لإزالة هذه الإشغالات المخالفة فوراً ، كما تم إنذار لأحد النوادى بالمنيل لسرعة انتشال البرطوم الموجود بالمرسى وعدم إجراء ايه أعمال مخالفة ، كما تم تنفيذ 7 قرارات إزالة لمخالفات ردم وإشغالات بالقطاع المائي والمنطقة المحظورة بكورنيش المعصرة بحلوان

كما تم تنفيذ 5 قرارات إزالة ردم بمساحة 2151 متر مربع بقرية طنابل بمركز أجا بمحافظة الدقهلية، وإزالة 2 مخالفة لمباني بالطوب الأبيض بمساحة 25 مترا مربعا بناحية نكلا العنب بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة ، وتنفيذ 4 قرارات إزالة ردم بحجم متر مكعب بالخطاطبه بمركز السادات بمحافظة المنوفية.

وفى محافظة المنيا، تم تنفيذ قرار إزالة لمخالفة ردم على ساحل خور مكين بحجم 100 متر مكعب بناحية مكين بمركز أبو قرقاص وتمت الإزالة بمعرفة المخالف وتحت إشراف مهندسى الوزارة ، كما تم تنفيذ قرار إزالة لمخالفة بناء سور بالبلوك على مساحة 140 مترا مربعا بناحية قلندول بمركز ملوى.

وفى محافظة كفر الشيخ، تم إزالة 8 مخالفات عبارة عن عمل حوش بالمجري المائي بمساحة 176 مترا مربعا بمركز فوه، كما تم إزالة مخالفة عبارة عن سمل من الخرسانة بطول 14 مترا بناحية الشرفا بمركز فوه وذلك بمعرفة المخالف وتحت إشراف أجهزة الوزارة.

وفى محافظه سوهاج، تم تنفيذ 5 قرارات إزالة بناحية القصاص والنزلة ونجع البارود بمركز المراغة، منها 12 قرار ردم بمساحة 4000 متر مربع و 2 قرار إزالة لمبنى مخالف من البلوك الأبيض ومونة الاسمنت بمساحة 200 متر مربع ، وذلك بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسئولى المحليات وتحت اشراف مهندسي وفني الوزارة ، كما تم تنفيذ 2 قرار إزالة بناحية النويرات بمركز العسيرات منهم قرار ردم بمساحة 200 متر مربع و قرار إزالة لمباني مخالفة بالبلوك الأبيض والأسمنت بمساحة 100 متر مربع ، وذلك بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسئولى المحليات وتحت اشراف مهندسي وفني الوزارة.