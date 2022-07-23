شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2022.. هل يجوز للطلاب حجز اختبارات القدرات لأكثر من كلية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور سيد قنديل، رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات، أن اللجنة تتابع مع قطاع المجلس الأعلى للجامعات التجهيزات اللوجيستية والنهائية بشأن تنظيم اختبارات القدرات للعام الجامعى 2022 / 2023، مؤكدا أنه يحق لطلاب الثانوية العامة حجز اختبارات القدرات فى أكثر من قطاع، وفقا لتخصص الطالب والشعبة العملية والأدبية.

وأضاف الدكتور سيد قنديل، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن حجز اختبارات القدرات سيكون من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، موضحا أنه يتم إعلان النتيجة بشكل مستمر وتدعيم موقع التنسيق بالنتائج أولا بأول، حتى يتم تفعيل الكليات للطلب عند تسجيل الرغبات بموقع التنسيق .

وأشار رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات إلى أنه إذا لم يوفق الطالب فى اختبار يستطيع أداء اختبار فى قطاع آخر، مؤكدا أن الطالب الراسب فى اختبار القدرات لا إعادة له فى نفس القطاع والتخصص.