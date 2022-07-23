شكرا لقرائتكم خبر عن "مدارس المستقبل".. مشروع بيئى لطلاب المدارس برعاية معهد جوته والتعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل منتدى القاهرة للتغيرالمناخى التابع للسفارة الألمانية بالتعاون مع معهد جوته الألماني، الأحد المقبل، ختام فعاليات المشروع البيئي لطلاب المدارس تحت شعار" مدارس المستقبل أبطال البيئة" برعاية وزارتى البيئة والتعليم.

وأكدت وزارة البيئة، أن المشروع يأتي في إطار الإعداد لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف للاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، ويسعى لتعريف طلاب عدد من المدارس المصرية في بعض محافظات مصر منها الإسكندرية والقاهرة والبحيرة وسوهاج بالقضايا البيئية، بالإضافة للتوعية بقضايا التغير المناخي في البيئات المحلية والأضرار الناتجة عنها والتفكير في حلول لها، حتى لا يقتصر العمل البيئي بين الشباب والنشء على القاهرة فقط والخروج بالعمل البيئى إلى المحافظات، من خلال عقد ورش عمل وزيارات ميدانية على مدار أربعة أسابيع متواصلة للتعرف على المشاكل البيئية.

ويشهد حفل ختام الفعاليات للمشروع استعراض نماذج من تلك المشروعات الطلابية البيئية عبر فيديوهات تسجيلية قصيرة بحضور فرانك هارتمان، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، وممثلين عن وزارتي البيئة والتعليم في مصر وممثل عن معهد جوته بالقاهرة، وسيتم تقديم جوائز رمزية للطلاب أصحاب أفضل المشروعات.