شكرا لقرائتكم خبر عن للمزارعين.. 8 رسائل من رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عدد من الرسائل الزراعية القصيرة للمزارعين حتى 27 يوليو.

وفى التقرير نتعرف على التفاصيل:

1- مزارعو المانجو ... يرجى عدم جمع ثمار المانجو مبكراً وقبل النضج المناسب حتى لا تنخفض جودة الثمار وتصاب بأمراض ما بعدالحصاد.

2- مزارعو الزيتون ... عدم الاستعجال فى تقديرات المحصول على الشجر نظراً لتأخر التحجيم فى ثمار الزيتون بسبب طول فترة الشتاءخلال بداية الموسم.

3- مزارعو الرمان ... يرجى عدم زيادة كميات الري عن اللازم خلال فترة تحجيم وتلوين ثمار الرمان بالاضافة إلى ان الرطوبة العالية تساعدعلى زيادة الاصابة بديدان الثمار أو تسبب زيادة في ظاهرة التشقق للثمار.

4- مزارعو الأرز ... اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية ضد مرض لفحة الارز وخاصة على أصناف سخا 101 – سخا 104 – سخا 108 .

5- مزارعو الذرة ... اتخاذ كافة اجراءات المكافحة ضد دودة الحشد أو من ثاقبات الذرة من خلال محاصر بؤر الاصابة وعدم السماح بتعددالاجيال للحشرات.

6- مزارعو القطن ... للحفاظ على حجم مناسب للوز يجب الخفض التدريجي للسماد النيتروجيني وزيادة كميات السماد البوتاسي فيصورة نترات أو سلفات بوتاسيوم.

7- مزارعو الطماطم ... اجراء المكافحة المناسبة لزيادة عدد اجيال توتا ابسلوتا (سوسة الطماطم) بالمواد الفعالة (اندوكساكارب - دلتامثرين - ريناكسيبير - كلورانتر انيلبرول).

8- مزارعو الخضر ... متوقع زيادة معدلات التنفيل ( تساقط العقد الحديث) لمحاصيل الطماطم – الفلفل – الكوسة – الخيار – الكوسة )بسبب زيادة فرق حرارة الليل والنهار خلال هذه الفترة ويجب علاج باضافة حامض الفولفيك ( 2 ك فدان) والرش بمركب كالسيوم بورون ( 1 لتر / فدان) مرتين متتاليتين بينهما 5 أيام.