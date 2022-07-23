شكرا لقرائتكم خبر عن 86 % من القراء يؤيدون تشديد عقوبة المتورطين فى جرائم بث الفتنة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد مطالب تشديد عقوبة المتورطين في جرائم بث الفتنة الرياضية ودعاة التعصب؟"، أيد غالبية القراء مطالب تشديد عقوبة المتورطين في جرائم بث الفتنة الرياضية ودعاة التعصب.



نتيجة الاستطلاع

وأيد 86% من القراء مطالب تشديد عقوبة المتورطين في جرائم بث الفتنة الرياضية ودعاة التعصب، بينما عارض 14% من القراء مطالب تشديد العقوبة.