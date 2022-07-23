شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2022.. تعليمات يجب على الطالب الالتزم بها أثناء أداء اختبار القدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 قائمة التعليمات التى أعلنها مكتب التنسيق ويجب أن يلتزم بها الطالب أثناء أداء اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات 2022 وهى:

• ممنوع منعًا باتًا الحضور بالتليفون المحمول، أو أية أجهزة إلكترونية أخرى، والدخول بها إلى قاعة الاختبارات، ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول، حتى وإن كان مغلقًا، أو أية أجهزة إلكترونية أخرى.

• إحضار جميع المستلزمات الوقائية من كمامات، وقفازات طبية، وكحول؛ لضمان سلامة الطالب، ووقايته من أية فيروسات.

• التزام الطالب بارتداء الكمامة والقفازات الطبية، أثناء الاختبارات، خاصة المقابلة الشخصية المطلوبة في بعض التخصصات.

• الحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل.

• غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط بدخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار.

• ممنوع نهائيًا تصوير الاختبار، ويعتبر غير لائقٍ في اختبارات القدرات. من يقوم بتصوير أي اختبار أو نشر بأي وسيلة رقمية أو غير رقمية.