شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فتح باب التسجيل لاختبار القدرات.. تعرف على الكليات والشعب بجامعة الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة الأزهر، بدأ التسجيل الإلكتروني للطلاب الذين أنهوا اختبارات الثانوية الأزهرية والراغبين في الالتحاق بالكليات التي يتطلب القبول بها ذلك، وفقا لتوجيهات الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، مشيرا بأن التسجيل لاختبارات القدرات إلكترونيا ولمدة شهر ينتهي يوم الجمعة الموافق 19 أغسطس 2022.

وذلك على الرابط التالي

https://azu.edu.eg/azharsr/Facs/FacTest

وطالب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الراغبين فى التسجيل من الطلاب والطالبات بضرورة قراءة طريقة التسجيل لهذه الكليات وضوابط الاختبارات والاوراق المطلوبة كلها والموضحة بالدليل الموجود على الرابط عاليه، والتي تؤكد على ضرورة تقدم الطلاب للتسجيل باختبارات القدرات للكليات التى تتطلب ذلك حيث ستبدأ الكليات فى إجراء الاختبارات للطلاب المسجلين فيها بدءا من 30 يوليو الجارى ولمدة شهر علما بأنه لن تجرى اختبارات أخرى بعد انتهاء التنسيق.

وأضاف الشربيني، أن الكليات التي يتطلب الالتحاق بها ذلك (32) شعبة ( قسم) في (13) كلية من كليات الجامعة، وهي:

1- كلية التربية بنين بالقاهرة:

- تخصص عام انتظــام

- شعبة التعليم الأساسي

- شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظــام

- شعبة الخدمة الاجتماعية انتظــام

- شعبة التربية الفنية (رسم) انتظــام

- شعبة التربية الخاصة انتظــام

2- كلية التربية بنين بتفهنا الأشراف:

- شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظــام

- شعبة الخدمة الاجتماعية انتظــام

- شعبة التربية الخاصة انتظــام

- تخصص عام انتظام

3-كلية التربية بنين بأسيوط

- كلية التربية بنين بأسيوط أنتظام

- شعبة التربية الخاصة انتظــام

4-كلية التربية بنات بالقاهرة.

5-كلية التربية بنات بأسيوط.

- كلية التربية بنات بأسيوط أنتظام

- شعبة التربية الخاصة انتظــام

- شعبة رياض أطفال

6-كلية القران الكريم بنين بطنطا.

7- كلية الدعوة الإسلامية بنين بالقاهرة.

8- كلية التربية الرياضية بنين بالقاهرة.

9- كلية التربية الرياضية بنات الخانكة.

10- كلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة

- شعبة رياض الأطفال

11-كلية التمريض بنات القاهرة.

12-كلية الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف:

- شعبة رياض الأطفال

- شعبة التربية

13- اللغات والترجمة بنين بالقاهرة:

- شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الأوردية انتظــام

- شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية انتظــام

- شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية انتظــام

- شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية انتظــام

- شعبة الترجمة الفورية إنجليزي انتظــام

- شعبة دراسات إسلامية لغات أفريقية انتظــام

- تخصص عام انتظــام

- شعبة اللغة الإنجليزية وآدابها انتظــام