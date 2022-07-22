شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس: بعض شركات الدواء المصرية بدأت فى تصنيع أدوية السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، فى تصريح خاص لــ ”الخليج 365”، إن توطين صناعة الأدوية فى مصر وخصوصا أدوية الأورام من خلال هيئة الدواء المصرية، أو هيئة الشراء الموحد أو مدينة الدواء تحظى اهتماما كبيرا حاليا بدعم من الرئيس السيسى.

وأوضح، أن هناك شركات مصرية بدأت فى تصنيع بعض أنواع أدوية الأورام فى أكثر من مصنع بمدينة الدواء المصرية.

وقال إن صناعة الأدوية عموما موجودة فى مصر منذ عام 1936، موضحا إن الدولة تهتم حاليا بالأدوية البيولوجية، والأدوية الجديدة والعلاجات المناعية، والأدوية المعتمدة على التقنيات الحديثة، وهذا ما نرغب فى توطينه فى مصر، مؤكدا إن توفير الأدوية المصرية مسالة أمن قومى، وهناك توجيه مباشر من رئيس الجمهورية لمستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، لتنفيذ هذه المهمة والتسريع فى إنتاج المواد الخام أو المواد الأولية فى مصر بمدينة الدواء، وتصنيع أدوية الأورام بالتعاون مع الشركات العالمية.

يذكر إن مؤتمر الجهاز الهضمي والكبد والمسالك البولية كان قد عقد جلسة نقاشية مساء أمس بالقاهرة عن توطين أدوية الأورام فى مصر، شارك فيها مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية واللواء الدكتور بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتورة إيناس عبد الحليم عضو البرلمان، والدكتور هشام الغزالي مدير مركز أبحاث طب عين شمس.