شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يجتمع بأساقفة أوروبا خلال جولته الرعوية بالنمسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لقاءً اليوم الجمعة مع الآباء أساقفة إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأوروبا.

وألقى قداسته كلمة روحية عليهم، دارت بعدها مناقشات تركزت حول العمل الرعوى الذى يقومون به فى إيبارشياتهم، والموضوعات التى تواجههم فى خدمتهم.

وفى سياق متصل، زار قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كنيسة الشهيدين دميانة وأبانوب بالعاصمة النمساوية ڤيينا، وتفقد قداسته مبانى الكنيسة واستمع إلى شرح لمحتوياتها والخدمات التى تقدمها.

وكان قداسة البابا ألقى عظته الأسبوعية في اجتماع مساء أمس، من كنيسة الشهيدة دميانة والشهيد أبانوب بڤيينا، وذلك في إطار زيارته الرعوية الحالية لإيبارشية النمسا، وبُثت العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية.

واستكمل قداسته السلسلة التعليمية الجديدة "الاتحاد الزوجي" والتي تستهدف بناء أسرة مسيحية مقدسة، حيث تناول الأصحاح الثاني من سفر التكوين (تك 2: 18 – 24)، وأشار إلى استعداد الطرفين لسر الإكليل (سر الزيجة المقدس) كيوم مميز.