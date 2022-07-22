شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عميرة وكيلاً لنقابة أطباء مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس نقابة أطباء مصر فى اجتماعه اليوم الجمعة 22 يوليو، تكليف الدكتور جمال عميرة وكيلاً لنقابة أطباء مصر بالتزكية من جميع الحاضرين لاجتماع المجلس، وذلك بعد قبول اعتذار الدكتورة رانيا العيسوى وكيل النقابة السابق.

ووجه مجلس النقابة العامة للأطباء المنعقد الجمعة الأول من يوليو الشكر للدكتور أيمن سالم عن الفترة الماضية التى قامت بها بأعباء الأمين العام، وكلف مجلس النقابة العامة للأطباء بإجماع الحاضرين الدكتور محمد فريد حمدى للقيام بأعمال الأمين العام، هذا وقد اعتذرت الدكتورة رانيا العيسوى عن مهام وكيل النقابة العامة.