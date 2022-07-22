شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب الأمريكى الشهير جون ليجند وأسرته يزورون الأهرامات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت منطقة أهرامات الجيزة، منذ قليل، المطرب الأمريكي المشهور جون ليچند وأسرته، والذين حرصوا على زيارة المنطقة قبل توجههم إلى الساحل الشمالي لإحياء الحفل الخاص به مساء اليوم بإحدى القرى هناك.

وكان في استقبالهم أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، حيث رافقهم في جوله داخل المنطقة، كما قدم لهم شرحاً عن تاريخ عصر بناة الأهرامات وطريقة بناء الهرم الأكبر العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع للعالم القديم.

كما قام المطرب الأمريكي وأسرته بزيارة الممر الأول داخل الهرم الأكبر، حيث أعربوا عن انبهارهم بالهرم وعن سعادتهم بزيارته، كما قاموا بزيارة منطقتي تمثال أبو الهول والبانوراما، هذا بالإضافة إلى قيامهم بركوب الخيل والجمال.

وحرص المطرب الأمريكي وأسرته على التقاط الصور التذكارية خلال هذه الزيارة.