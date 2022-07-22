شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2022.. كليات تشترط اجتياز اختبارات القدرات (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المركز الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خطوات التقديم لاختبارات القدرات للكليات التي يُشترط للالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات للالتحاق بالعام الجامعي 2022-2023 من خلال إنفوجراف توضيحي

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة للتعليم العالي والبحث العلمي أنه يمكن للطلاب متابعة كافة أخبار التنسيق للجامعات والمعاهد خلال الفترة القادمة من خلال ما ينشر من بيانات رسمية تصدر عن المركز الإعلامي للوزارة بوسائل الإعلام المختلفة، وما ينشر على الموقع الإلكتروني وحسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي

• كليات الإعلام.

• كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة).

• كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط – بنها – بني سويف).

• كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

• كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

• كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

• شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).

• شعبتا التربية (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بكليات التربية النوعية وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر – منية النصر).

• كليات التربية الرياضية.

• كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

• كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض.

• كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعات (حلوان – السويس – بني سويف –سوهاج).

• الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية بكل من (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية- جامعة الدلتا التكنولوجية – جامعة بني سويف التكنولوجية - جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة مصر الدولية التكنولوجية (وتشمل الكلية التكنولوجية بالقاهرة – الكلية التكنولوجية بالفيوم"دمو") – الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط).