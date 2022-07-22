شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض المتحور الجديد لكورونا وكيفية تقليل فرص الإصابة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زيادة فى حالات الإصابة بفيروس كورونا شهدتها مصر خلال الأيام الماضية بسبب متحور أوميكرون الجديد، وتتمثل الأعراض التى تظهر على المصابين فى ارتفاع فى حرارة الجسم لمدة من 24 إلى 48 ساعة وتصل إلى فوق 38.6 درجة مئوية مع ألم فى الحلق.

الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، قال إنه يتوجب على المريض العزل المنزلى وزيارة الطبيب دون انتظار ظهور باقى الأعراض المتمثلة فى تكسير فى الجسم والنوم الزائد والكحة مستمرة.

وأوضح أن المتحور الجديد يهاجم الجهاز التنفسى العلوى وأن معدل تكاثره داخل الخلية يبلغ 70 مرة أكثر من أى متحور آخر، كما أن انتشار أكثر 8 مرات من أى متحور آخر وطالب باتباع الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة وضرورة الحصول على الجرعات المحددة من لقاح كورونا وجرعاته التنشيطية.

فيما قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية إن غالبية المصابين لديهم أعراض بسيطة تشبه نزلة البرد ولا بد من أخذ جرعات العلاج بالكامل حتى لا تحدث أى مضاعفات.