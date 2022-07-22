شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة يوليو المجيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى 23 يوليو.وفق"واس" .

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للسيسي، ولحكومة وشعب مصر دوام التقدم والازدهار، وأشاد الملك سلمان بالعلاقات الأخوية المميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة، للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة يوليو.

وأعرب ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للسيسي، ولحكومة وشعب مصر، المزيد من التقدم والازدهار.