شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل البحرين يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وأعرب الملك حمد في برقيته حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية بنا عن أطيب تهانيه وتمنياته للرئيس السيسي بموفور الصحة والسعادة، ولشعب مصر الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة الرئيس السيسي الحكيمة، مشيدا بعمق العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو.

كما بعث ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، أعرب خلالها عن أطيب تهانيه وتمنياته للرئيس السيسي بموفور الصحة والسعادة، ولشعب مصر الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.

وبعث ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، معربًا فيها عن خالص تهانيه بهذه المناسبة.