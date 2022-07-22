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شكرا لقرائتكم خبر عن غلق كلى لشارع 2 بشمال الجيزة لمدة 45 يوما لتنفيذ أعمال محور 26 يوليو الجديد والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قد قامت بإجراء التحويلات المرورية الآتية:
القادم من مناطق عزبة المطار ويرغب بالسير اتجاه كوبرى أحمد عرابى وشارع أحمد عرابى يتجه يساراً بشارع خلف حديقة سفارى بارك ثم الدخول يميناً اتجاه كوبرى أحمد عرابى وصولاً إلى شارع أحمد عرابى.
القادم من مناطق عزبة المطار ويرغب بالسير اتجاه مناطق البراجيل يتجه يساراً بشارع خلف حديقة سفارى بارك ثم الدخول يميناً اتجاه كوبرى أحمد عرابى ثم استكمال السير بشارع أحمد عرابى حتى فتحة الدوران الأولى ثم الدوران والعودة مرة أخرى بشارع أحمد عرابى والصعود أعلى كوبرى أحمد عرابى مرة أخرى إتجاه المنزل المؤدى إلى شارع المطار اتجاه منطقة البراجيل.
القادم من شارع أحمد عرابى ويرغب بالسير إتجاه مناطق عزبة المطار يقوم بالصعود أعلى كوبرى أحمد عرابى ويتم استكمال السير بمحور عرابى حتى ميدان سفارى بارك ثم الدوران والعودة مرة أخرى ثم الدخول يميناً بشارع خلف حديقة سفارى بارك وصولاً إلى مناطق عزبة المطار.
القادم من مناطق البراجيل ويرغب بالسير اتجاه مناطق عزبة المطار يقوم بالصعود أعلى كوبرى أحمد عرابى ثم استكمال السير بشارع أحمد عرابى حتى فتحة الدوران الأولى ثم الدوران والعودة مرة أخرى بشارع أحمد عرابى والصعود مرة أخرى أعلى كوبرى أحمد عرابى واستكمال السير بمحور عرابى اتجاه ميدان سفارى بارك ثم الدوران والعودة مرة أخرى ثم الدخول يميناً بشارع خلف حديقة سفارى بارك وصولاً إلى مناطق عزبة المطار.
وتوضح محافظة الجيزة بان الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.