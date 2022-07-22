شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك فى اجتماعات مفوضية الطيران المدنى الإفريقى بالسنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت مصر في فعاليات الجمعية العامة غير العادية ال(34) لمجلس مفوضية الطيران المدني الإفريقية (أفكاك) والتي استضافتها السنغال الأسبوع الحالي بمشاركة رؤساء سلطات الطيران المدني بالدول الإفريقية الأعضاء بالأفكاك وممثلي الاتحاد الافريقي ورئيس منظمة الطيران المدني الدولي "سالفاتورى شاكيتانو".

ترأس الوفد المصري الدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني الذي صرح بأن الجمعية العامة للأفكاك ناقشت سبل تعزيز السلامة الجوية وأمن وكفاءة الطيران بالقارة الإفريقية في ظل التحديات التي تواجه الصناعة، كما تم مناقشة ميزانية المفوضية خلال الفترة من عام 2022 إلى عام 2024 حيث أشادت المفوضية بالدول التي سددت التزاماتها المالية السنوية وفي مقدمتها مصر كما تم انتخاب "أدفانكى أديمى" من نيجيريا سكرتيرا عاما جديدا للمفوضية لمدة ثلاث سنوات.

وأشار رئيس سلطة الطيران المدني إلى أنه تم على هامش فعاليات الجمعية العامة للأفكاك توقيع مذكرة تفاهم بين سلطتي الطيران المدني المصري والسنغالي لتنظيم حقوق النقل الجوي بين البلدين.. مؤكدا أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني لتعزيز التعاون والتواجد المصري داخل القارة الإفريقية والحرص على تبادل الخبرات مع الأشقاء الأفارقة في مختلف مجالات الطيران المدني بما يخدم النقل الجوي الإفريقي.

تهدف مذكرة التفاهم التي وقعها عن الجانب المصري الدكتور مهندس أشرف نوير وعن الجانب السنغالي "سيدى غوى" رئيس سلطة الطيران، بحضور المهندس عصام محمد عزالدين مستشار رئيس سلطة الطيران المدني والخبير بالأفكاك إلى تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك حيث تضمنت بنودها تأكيد تعيين كل من شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وشركة مصر للطيران للشحن الجوي كناقل جوي للركاب والبضائع عن الجانب المصري ومن الجانب السنغالي الخطوط الجوية السنغالية على خط طيران القاهرة - داكار حيث تم الاتفاق على أحقية كل جانب في تسيير (7) رحلات ركاب إلى جانب رحلتي بضائع أسبوعيا، كما شملت مذكرة التفاهم تعيين شركة "إيركايرو" كناقل معين من جانب جمهورية مصر العربية وذلك لتسيير رحلات منتظمة بين مصر والسنغال.

وشملت الاتفاقية ملحقا يسمح للشركات المعينة من الجانبين الدخول في ترتيبات المشاركة بالرمز فيما بينهما أو مع طرف ثالث حيث دخلت مذكرة التفاهم حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ توقيعها في منتصف يوليو الحالي.