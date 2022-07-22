شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ صوم السيدة مريم العذراء 7 أغسطس لمدة 15 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أول صوم السيدة مريم العذراء يوم 7 أغسطس، وذلك لمدة 15 يوماً، حيث يعتبر من أكثر الأصوام قربا لقلوب الأقباط، نظرًا للمكانة التى تحتلها السيدة العذراء في الكنيسة القبطية.

ويوافق العيد الشهرى للسيدة مريم العذراء يوم 21 من كل شهر قبطى، وهو تذكارًا لرحيلها فى 21 طوبة الموافق يوم 30 يناير تقريبًا، وعيد صعود جسدها إلى السماء تعيد له الكنيسة يوم 16 مسرى، الذي يوافق 22 من أغسطس، ويسبقه صوم العذراء (15 يوما).

وتعيد الكنيسة لعيد ميلاد السيدة مريم العذراء أول بشنس (الموافق يوم 9 مايو تقريبًا)، وفى يوم 3 كيهك فى التقويم القبطى تعيد لدخول الهيكل الموافق يوم 13 ديسمبر تقريبًا، وهو اليوم الذى دخلت فيه لتتعَّبد فى الهيكل فى الدار المخصصة للعذارى، ويوافق عيد مجيئها مصر ومعها السيد المسيح ويوسف النجار، يوم 24 بشنس (الموافق يوم 1 يونيو تقريبًا).