شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎ ‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم وجاءت كالتالى: ‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 4 جنيهات للكيلوجرام. ‏‎‏‎- البطاطس 7.25 جنيه. ‏‎‏‎- البصل الأبيض 3.5 جنيهات . ‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3.5 جنيه. ‏‎‏‎- الكوسة بـ 10 جنيهات. ‏‎‏‎- الجزر بـ 7 جنيها . ‏‎‏‎- الخيار بـ 12 جنيه . ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها. ‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 5 جنيه . ‏‎‏‎- الباذنجان العروس 5 جنيها . ‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 6.5 جنيها . ‏‎‏‎- الفلفل الألوان 10 جنيه. ‏‎‏‎- الليمون بـ 15 جنيها - فاصوليا 15‎ جنيها. ‏- بلح بارحى 34 جنيها. - بامية 23‎ جنيها. ‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها. ‏‎- وورق عنب 19 جنيها. ‏‎‏‎- تفاح احمر إيطالى 30 جنيها. ‏- عنب أحمر 12.5 جنيها.