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رئيس الكنيسة الأسقفية يهنئ جموع المصريين بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

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القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجموع المصريين بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة. 

 

وقال في بيان له اليوم: يذكرنا هذا اليوم بحركة الضباط الأحرار الذين ثاروا للقضاء على الطبقية والاحتلال وأسسوا الجمهورية الأولى بعد جلاء الاستعمار. 

 

واستكمل: نسأل الله القدير أن يوفق قادتنا لما فيه الخير لبلادنا مصر وأن تنعم بالرخاء والمحبة والسلام. 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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