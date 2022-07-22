رئيس الكنيسة الأسقفية يهنئ جموع المصريين بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

وقال في بيان له اليوم: يذكرنا هذا اليوم بحركة الضباط الأحرار الذين ثاروا للقضاء على الطبقية والاحتلال وأسسوا الجمهورية الأولى بعد جلاء الاستعمار.

محمد يوسف

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