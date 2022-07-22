شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الأسقفية يهنئ جموع المصريين بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجموع المصريين بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.
وقال في بيان له اليوم: يذكرنا هذا اليوم بحركة الضباط الأحرار الذين ثاروا للقضاء على الطبقية والاحتلال وأسسوا الجمهورية الأولى بعد جلاء الاستعمار.
واستكمل: نسأل الله القدير أن يوفق قادتنا لما فيه الخير لبلادنا مصر وأن تنعم بالرخاء والمحبة والسلام.