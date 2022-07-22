شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 514 شابا وصرف 167 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج بتعيين 514 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 6 "قادرون باختلاف"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 2422 راغب عمل منهم 30 "قادرون باختلاف"، فضلا عن توفير 18 فرصة عمل.

وأضاف سعفان أنه في إطار التوجيهات المستمرة لمديريات القوى العاملة بأهمية توفير مناخ عمل مناسب ، وتحسين علاقات العمل بين طرفي العملية الانتاجية مما يسهم في زيادة الإنتاج، قامت المديرية بالتفتيش على 423 منشأة دوري وحملات تفتيش شامل نهارية يعمل بها 1085 عاملا ، وأسفر عن تحرير 8 محاضر، وإعادة التفتيش على 46 منشأة ، وعمل 3 ندوات توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، ندوتي سموم بيضاء ، و ندوتي زيادة الإنتاج ، حضرها 124 عاملا وعاملة ، وندوة مفاوضة جماعية ، و8 ندوات توعية في مجال المرأة والطفل والسكان حضرها 150 عاملا وعاملة.

وأكد الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يونيو الماضي، أنه في إطار توجيهات واهتمام القيادة السياسية بفئة العمالة غير المنتظمة ورعايتهم رعاية كاملة، تم صرف 167 ألفاً و 877 جنيها للرعاية الاجتماعية والصحية لـ 613 عاملا منهم ، 41 منحة مولود ، و6 منح زواج ، ومنحتي وفاة عامل، و 13 منحة وفاة أحد الأقارب ، وعمل عملية جراحية صغرى لعامل بمبلغ 2000 جنيه ، وعملية جراحية كبرى لعامل بمبلغ 5000 جنيه، وصرف منح علاج وكشف بإجمالي 12 ألفأً و 877 جنيه لـ 548 عاملا من المسجلين ، فضلاً عن تسجيل 169 عاملاً جديداً يعملون في مشروعات بمراكز المحافظة .

وأضاف أن المديرية قامت باستخراج 1295 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة ، وتلقى 15 شكوى عمالية ، تم تسوية 3 منها، وإحالة 7 منها للقضاء، وشكوتين لجهات أخرى، وتبقى 3 شكاوى تحت البحث والدراسة .

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 141 منشأة ، وإعادة التفتيش على 239 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 45 محضراً، وغلق 10 منشآت ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 252 منشأة أخري ، فضلاً عن بحث 13 شكوى ومنح 11 ترخيصا، وعقد 4 ندوات توعية .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 511 منشأة يعمل بها 34 ألفاً و 680 عاملا من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى .