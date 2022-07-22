شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصل مطار أورلى الدولى فى باريس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مطار أورلى الدولى فى العاصمة الفرنسية باريس.
ويزور الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الفرنسية باريس تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الزيارة ستشمل عقد مباحثات قمة بين الرئيسين تتناول عدداً من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، فضلاً عن الموضوعات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة المستويات.