شكرا لقرائتكم خبر عن "نظافة القاهرة" تنفذ حملات لتطوير كورنيش النيل من شبرا إلى دار السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، أعمال تطوير كورنيش النيل بكافة قطاعاته من أول قطاع شبرا مرورا بحي الساحل وروض الفرج وبولاق أبو العلا وغرب القاهرة ومصر القديمة ودار السلام والمعادى.

وتابع الشرشابى، أعمال رفع كفاءة النظافة والتجميل والإنارة بكامل تجهيزاتها بكافة أحياء القاهرة بطول محور كورنيش النيل لليوم الرابع على التوالي.

كما تابع أعمال قص وتقليم الأشجار والنخل بمحيط كورنيش النيل مرورا بمراحل ممشي أهل مصر بمراحله بالقطاعات بطول الكورنيش وتنسيق الحدائق بالجزر المفتوحة مع استبدال البلدورات والأرصفة المتهالكة بطول الطريق مع رفع كفاءه الانشاءات للأحوال الدكورية الزورعات بطول الطريق، حيث يتم إشراك جميع المركزيات من النظافة والتجميل والإنارة والشؤون الفنية والورش الإنتاجية في منظومة واحده تتنغام في رفع كفاءه الكورنيش متحدين كافه العقبات.

وتفقد رئيس الهيئة عمل مجموعات التجميل من عمال النظافة والتجميل موجها باستمرار العمل والمجهود المبذول حتي يتم الانتهاء من تلك الأعمال كلا في قطاعه ومنطقته لإعاده المظهر الحضاري والجمالي للعاصمة.

رافق خلال الجولة العميد عبد الهادي شعبان مدير عام الهيئة والمهندس هشام عبد الرازق رئيس المركزيه للتجميل والمهندسة رحاب أباظه رئيس المركزية للشوؤن الفنية والمهندس اسعد محمد مدير عام الورش الإنتاجية ومديري المناطق الأربعة بالتجميل ورؤوساء الأفرع كلا في قطاعه ومنطقته.