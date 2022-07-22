شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، وقال الوزير فى نص البرقية: "يسعدنى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة مرور 70 عاماً على ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة والتى كانت إنجازاً وطنياً شارك فيه شعب مصر العظيم بإرادة حرة ومشاعر وطنية صادقة مع أبناءه البواسل من القوات المسلحة لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية لتصنع تاريخاً جديداً ومستقبلاً أفضل لشعب مصر العظيم .

وتابع وزير التنمية المحلية: "متمنياً من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على فخامتكم وشعب مصر العظيم والقوات المسلحة الباسلة بمزيد من العلو والرفعة لتحقيق الأمن والسلام والتنمية لمصرنا الغالية" .