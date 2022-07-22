شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يزور فرنسا اليوم ويعقد مباحثات قمة مع ماكرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، بزيارة رسمية إلى العاصمة الفرنسية باريس، تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن الزيارة ستشمل عقد مباحثات قمة بين الرئيسين تتناول عدداً من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، فضلاً عن الموضوعات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة المستويات.