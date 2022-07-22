شكرا لقرائتكم خبر عن 84% من القراء يطالبون بتكثيف حملات التوعية بالتزام إجراءات كورونا الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بالتزام إجراءات كورونا الاحترازية، مع عودة زيادة معدل الإصابات بالفيروس، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بالتزام إجراءات كورونا الاحترازية، مع عودة زيادة معدل الإصابات بالفيروس.

وأيد 84% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بالتزام إجراءات كورونا الاحترازية، مع عودة زيادة معدل الإصابات بالفيروس، بينما عارض 16% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بالتزام إجراءات كورونا الاحترازية، مع عودة زيادة معدل الإصابات بالفيروس.



