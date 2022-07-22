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84% من القراء يطالبون بتكثيف حملات التوعية بالتزام إجراءات كورونا الاحترازية

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بالتزام إجراءات كورونا الاحترازية، مع عودة زيادة معدل الإصابات بالفيروس، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بالتزام إجراءات كورونا الاحترازية، مع عودة زيادة معدل الإصابات بالفيروس.

 

وأيد 84% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بالتزام إجراءات كورونا الاحترازية، مع عودة زيادة معدل الإصابات بالفيروس، بينما عارض 16% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بالتزام إجراءات كورونا الاحترازية، مع عودة زيادة معدل الإصابات بالفيروس.

 


 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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