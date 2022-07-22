شكرا لقرائتكم خبر عن "الجار.. مفهومه وحقوقه" موضوع خطبة الجمعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم بعنوان "الجار.. مفهومه وحقوقه"، وهو الموضوع الذى حددته الوزارة في وقت سابق، مشددة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونا على أقل تقدير، وأن يكون وقت الخطبتين الأولى والثانية فى حدود 10 دقائق.

ونشرت وزارة الأوقاف نص خطبة الجمعة مكتوبا ومسموعا وبعدة لغات عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، موضوع خطبة الجمعة المقبلة، مؤكدة أن ترجمة خطبة الجمعة يأتي فى إطار واجبها التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها.

ونشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكتروني موضوعات خطب شهر المحرم 1444 هـ، حيث حددت عنوان موضوع خطبة الجمعة الأولى: 5 أغسطس بعنوان "دروس من الهجرة النبوية"، والجمعة الثانية 12 أغسطس "المسجد مكانته وآدابه ودوره في المجتمع".

فيما حددت موضوع الجمعة الثالثة 19 أغسطس بعنوان "الآيات الكونية في القرآن الكريم"، والجمعة الرابعة 26 أغسطس بعنوان " أسماء يوم القيامة ودلالاتها في القرآن الكريم".