شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتتح اليوم 13 مسجدا بعدد من المحافظات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف قنا
1. البيجية الفوقانية – البيجية - قنا
2. آل مدنى – القمانة – نجع حمادي
مديرية أوقاف المنيا
3. الشيخ حسن رضوان – بردونة الأشراف – بنى مزار
مديرية أوقاف البحيرة
4. الشراقوة – طيبة – مركز الدلنجات
5. الحاج عبد الونيس القبلى النفيس – مركز أبو المطامير
6. على بن أبى طالب – مركز حوش عيسى
مديرية أوقاف سوهاج
7. العمدة – المحامدة القبلية – مركز سوهاج
مديرية أوقاف الإسماعيلية
8. عمر بن الخطاب – العهدة - التل الكبير
9. الرحمن – المحطة - التل الكبير
مديرية أوقاف كفر الشيخ
10. النور - العمدان - الرياض غرب
ثانيًا: مساجد الصيانة والتطوير:
مديرية أوقاف الإسماعيلية
1. بلال بن رباح الشهير بالحداد – القنطرة غرب
مديرية أوقاف قنا
2. النصر – أبو دياب شرق-دشنا
3. الشيخ على - الجبلاو – قنا