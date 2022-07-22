شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه اليوم عن زهراء المعادى والمقطم وزهراء مدينة نصر بالكامل ومناطق أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد عدة مناطق بالقاهرة مساء اليوم الجمعة انقطاعا فى مياه الشرب، نظرا لأعمال التطوير بمنطقة المستثمرين بزهراء المعادى وعمل لحامات على خط قطر 1200 مم.

وأوضحت شركة مياه الشرب بالقاهرة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي "المستثمرين بزهراء المعادى والمقطم – زهراء مدينة نصر بالكامل – المرحلة الرابعة والخامسة والسادسة بمدينة الامل حاليا -عزبة الهجانة سابقا".

وأكدت الشركة أن انقطاع الخدمة يستمر من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت، وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأعلنت شركة مياه القاهرة أنها وفرت سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.