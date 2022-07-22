شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف خطوات تسجيل العقارات فى الشهر العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة العدل إجراءات تسجيل العقار فى الشهر العقاري فى عدة خطوات هى:

1- التوجه إلى مأمورية الشهر العقاري التي يعقد في نطاقها العقار محل التسجيل.

2- تقديم الطلب على النموذج المعد لذلك وإرفاق المستندات المطلوبة وسداد الرسوم والمصروفات الإدارية واستلام إيصال برقم وارد.

3- خلال 24 ساعة تصلك رسالة على الهاتف المسجل لدى المأمورية تفيد بالآتى:

- قيد الطلب بدفتر الأسبقيات في حالة استيفاء الطلب الأوراق المطلوبة.

- عدم قيد الطلب في حالة عدم استيفاء الأوراق المطلوبة.

- إرجاء بحث الطلب إذا تبين وجود طلب سابق عليه لحين الفصل النهائي في الطلب الذي يسبقه، ويتم حساب مدة بحث الطلب من تاريخ الفصل النهائي في الذي يسبقه.

4- فى حالات تنشر المأمورية خلال 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب على نفقة الطالب في إحدى الصحف اليومية إعلان بتسجيل العقار وبياناته.

- جريدة الأهرام "الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان".

- جريدة الاخبار "القاهرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية ودمياط وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر والشرقية".

- جريدة الجمهورية "الإسكندرية والغربية والبحيرة وكفر الشيخ ومرسى مطروح والسويس والإسماعيلية وبورسعيد والوادي الجديد".

5- يحق الاعتراض أمام المأمورية خلال 10 أيام من تاريخ النشر.

6- تقوم المأمورية بالمعاينة للتحقق من وضع اليد أو لتحقيق الواقعة المكتسبة للملكية على حسب الأحوال.

7- تبدي المأمورية رأيها في الطلب ثم ترفعه إلى المكتب وذلك في مدة لا تجاوز 23 يوما من تاريخ تقديمه.

8- عرض الطلب ومرفقاته والاعتراضات المقدمة بشأنه على لجنة مختصة تصدر القرار مسببا بالقبول أو الرفض.