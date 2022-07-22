شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الشراء الموحد: مصر لم تعانى من نقص بأجهزة التنفس الصناعي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، خلال حلقة نقاشية عن توطين صناعة الأدوية فى مصر، أن مصر لم تعانى من نقص بأجهزة التنفس الصناعي، ولم يحدث نقص فيها خلال وباء كورونا، رغم أن معظم الدول عانت من عجز فيها.

وأضاف، أنه فى الأزمات عموما يكون فيه خسائر لبعض الناس، وفى مكاسب لبعض الناس، موضحا أنه تم اختيار مصر لتصنيع لقاحات كورونا المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة بتقنية mRNA لإنتاج لقاحات كورونا ليس لمصر فقط، ولكن لأفريقيا أيضا.

وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، كان لدينا مخزون استراتيجي من الأجهزة والمعدات، وكان عدد أجهزة التنفس الصناعي ضخم جدا، والذي يستهلك كنا نوفر غيره، وتم إنشاء أول مستشفى ميدانى بطب عين شمس لاستقبال المرضى، موضحا أن هذه الأزمة أبرزت أن لدينا كيان يساند ويدعم.

وأضاف تاج الدين، حتى الآن فى دول فى العالم حدث لها تخمة فى اللقاحات، رغم أن الذين حصلوا على اللقاحات فى إفريقيا كانوا 17 % فقط، ولكن مصر وفرت اللقاحات للجميع.

من جانبه قال الدكتور هشام الغزالى، مدير مركز الأبحاث بطب عين شمس، خلال جلسة نقاشية عن توطين صناعة الدواء قى مصر، إن هناك موضوع مهم جدا والذى يعتبر أمن قومى حقيقى، وهو توفير أدوية الأورام، وتصنيعها فى مصر، وتطوير وابتكار وتصدير الأدوية لكل دول العالم.

وأضاف، لدينا خطة لكيفية نقل التكنولوجيا إلى مصر والتعاون مع العلماء بالخارج، مستعدين لإجراء البحوث والمشاركة فى البحوث الطبية، لكى نستطيع أن ننقل التكنولوجيا إلى مصر، وتصنيع الأدوية فيها، وقد حدث تطورا كبيرا فى البحث العلمى، وفخورين بمركز الأبحاث بطب عين شمس، من خلال فريق عمل ضخم وكبير من بداية الأبحاث الجينية والأبحاث ما قبل الأكلينيكية، وبدأنا نعمل التسلسل الجينى وتم نشرها عالميا.







































