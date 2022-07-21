شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. تحويلات مرورية بسبب أعمال إنشاء محور 26 يوليو الجديد لمدة 45 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، تحويلات مرورية بسبب أعمال إنشاء محور 26 يوليو الجديد لمدة 45 يوما، حيث أجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، تحويلات مرورية لحركة السيارات بسبب إنشاء محور 26 يوليو الجديد في أعمال تستغرق 45 يوما، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

تحويلات مرورية بسبب أعمال إنشاء محور 26 يوليو الجديد لمدة 45 يوما

أجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، تحويلات مرورية لحركة السيارات بسبب إنشاء محور 26 يوليو الجديد في أعمال تستغرق 45 يوما، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وزارة الصحة: توفير تطعيمات كورونا فى 21 كشكا بطول الساحل الشمالى

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع عدد من قيادات وزارة الصحة لمتابعة خطة التأمين الطبي للمدن الساحلية والمقاصد السياحية، بالتزامن مع فترة الإجازات الصيفية وزيادة أعداد المصطافين، وذلك بمقر الوزارة في مدينة العلمين.

توافد جمهور الأهلى والزمالك على ستاد القاهرة لحضور نهائى الكأس

توافد جمهور فريقى الاهلى والزمالك على مدرجات ستاد القاهرة الدولى لحضور مباراة القمة في نهائي بطولة كأس مصر والمقرر أقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم .

خريطة العام الدراسى الجديد 98 يوما للترم الأول و96 للثانى (إنفوجراف)

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023، لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية. وحضر الاجتماع فى مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، كل من طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور أشرف العربي، عضو المجلس من ذوي الخبرة، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور حسين عيسى، عضو المجلس من ذوي الخبرة.

الزمالك بالقميص الأزرق أمام الأهلي فى نهائى كأس مصر اليوم .. صور

يخوض فريق الزمالك مباراة اليوم أمام الأهلي في نهائي كأس مصر بالطاقم الاحتياطي وهو الأزرق الكامل، وذلك في المباراة التي ستقام في التاسعة من مساء اليوم علي استاد القاهرة.

مايك تايسون يكشف عن مشاجراته مع زوجته ويتوقع وفاته قريبا

يعتقد أسطورة الملاكمة مايك تايسون أن وفاته ستأتى "قريبًا " وقد كشف عن معاناته المالية مع زوجته - على الرغم من كونه مليونيراً.

أول امرأة من "أقلية عرقية".. فوز دراوبادى مورمو بالانتخابات الرئاسية الهندية

فازت دراوبادى مورمو أول امرأة من "أقلية عرقية" بالانتخابات الرئاسية الهندية، حسبما ذكرت شبكة العربية.

البيت الأبيض يعلن إصابة الرئيس الأمريكى جو بايدن بفيروس كورونا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، إصابة الرئيس الأمريكي، جو بايدن البالغ من العمر 79 عاما، بفيروس كورونا، بعد خضوعه لاختبار الفيروس.

وزيرة البيئة من رأس محمد: أمامنا فرصة لحماية التنوع البيولوجى من التغير المناخى

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم، أننا أمام فرصة حقيقة للتكاتف من أجل حماية التنوع البيولوجى من آثار التغيرات المناخية خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop 27 نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

البركة فى الـDNA.. بعوضة تساعد الشرطة فى العثور على سارق

يبدو الأمر وكأنه حبكة لمسلسل أو فيلم ينتمى لنوعية أعمال الإثارة والتشويق، لكن وفقًا لمصادر إخبارية صينية، فقد تمكنت السلطات فى فوتشو بمقاطعة فوجيان بشرق الصين من تقديم لص إلى العدالة من خلال تحليل بقعة الدم التى خلفتها "بعوضة مهروسة" على الحائط، فأثناء فحص مسرح الجريمة وهى شقة تعرضت للسطو فى مجمع سكنى شاهق، لاحظت الشرطة أن السارق، الذى بدا أنه اخترق المنزل بعد صعوده إلى الشرفة، ربما قضى الليل هناك، وبعد العثور على بقعة دم متبقية بواسطة بعوضة مضغوطة على الحائط، قرروا فحص الدم بحثا عن الحمض النووى.

مسئول عمليات تأمين مباراة القمة: الشماريخ والمواد الإعلانية ممنوعة

قال العقيد محمود القاضي مسئول العمليات بالمجموعة الأفريقية لتأمين مباراة الأهلي والزمالك اليوم، إنّ مباراة القمة من كلاسيكيات الشعب المصري، إذ يهتم المصريون بكل تفاصيل المباراة، مشيرًا إلى أنها ستلعب في تمام التاسعة مساءً باستاد القاهرة الدولي وتم تخصيص أبواب محددة لدخول جماهير النادي.

إيطاليا تواجه 25 حريقا هائلا بسبب الحر.. وتحذيرات من انقطاع الكهرباء والمياه

تنتشر الحرائق في جميع أنحاء إيطاليا، حيث اضطرت السلطات اليوم الخميس، للتدخل جوا فى محاولة لإطفاء 25 حريقا كبيرا بسبب استمرار ارتفاع درجات الحرارة والجفاف الشديد الذى تشهده البلاد، وفقا لصحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

"فنجان قهوة" يساعد فى حل جريمة قتل قيد التحقيق فى أمريكا منذ 46 عاما

أدى التخلص من كوب إسبريسو فى مطار فيلادلفيا الدولي في وقت سابق من هذا العام إلى أن قضية قتل استمر التحقيق فيها لعقود من الزمن أصبحت على وشك أن تحل.

الصحة العالمية: ارتفاع إصابات كورونا فى إقليم شرق المتوسط

واصلت بلدان إقليم شرق المتوسط الإبلاغ عن زيادة مستمرة في عدد حالات الإصابة المؤكدة والوفيات الناجمة عن مرض كورونا خلال الأسابيع الستة الماضية،

حيث بلغ المتوسط اليومي 18000 حالة إصابة مؤكدة و31 حالة وفاة. ‏وقد ارتبط تخفيف أو إلغاء تدابير الصحة العامة التي ثبتت جدواها، مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، بزيادة سراية تحوُّر أوميكرون والتحورات الفرعية في 17 بلدًا في جميع أنحاء الإقليم، وهذا مما أسهم في زيادة حالات الإصابة، وحالات الاحتجاز بالمستشفى، والوفيات‎.

إتيكيت التعامل مع الروائح الكريهة فى المواصلات.. عشان ما تحرجش حد

يتسبب ارتفاع درجة حرارة الطقس فى التعرق الذى ينتج عنه صدور روائح كريهة، لا يستطيع استنشاقها الركاب، وبالتالى قد يتصرف بعضهم بطريقة غير لائقة تتسبب فى إحراج غيره، ويشعره بالتوتر والحزن، ولتجنب تعرض الآخرين لمثل هذه المواقف، نستعرض فى هذا التقرير، إيتكيت التعامل مع الروائح الكريهة فى وسائل المواصلات مع خبيرة الإتيكيت هالة العزب، بطرق لائقة لا تتسبب فى إحراج الركاب.