شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المهن الطبية يقرر صرف إعانة لأسرة الصيدلى الشهيد "أحمد حاتم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد سيف أمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية، الأمين العام للنقابة العامة للأطباء البيطريين، أن مجلس اتحاد المهن الطبية قرر صرف إعانة مالية لأسرة الصيدلي الشهيد أحمد حاتم ماضى، والذى استشهد وهو يؤدى واجبه بمنطقه (سكاكا) بالمملكة العربية السعودية إثر إطلاق النار عليه من إحدى المواطنات السعوديات لرفضه صرف مضاد حيوى بدون تذكره طبية تنفيذاً لقوانين مهنة الصيدلة بالمملكة العربية السعودية، بخلاف الإعانة المالية التى سيتم صرفها لأسرته أيضا من النقابة العامة للصيادلة.

وأوضح أمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية، فى بيان، أن مجلس الاتحاد قرر أيضا خلال اجتماعه الأخير، دعم أسرة الصيدلى الشهيد من خلال اشتراكهم الفورى بمشروع العلاج بدون دفع رسوم، مشيرا إلى أنه سيتم متابعة صرف مستحقات الصيدلى الشهيد وأسرته بالتنسيق مع نقابة صيادلة مصر للحصول على كافة حقوقهم.

ووجه أعضاء مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية خالص العزاء لأسرة الصيدلى الشهيد، سائلين الله تعالى أن يحتسبه عنده من الشهداء، مؤكدين كامل دعمهم ومساندتهم لأسرة الصيدلي أحمد حاتم ماضى.

كان قد وصل فجر الأربعاء الماضى إلي مطار القاهرة الدولي جثمان الصيدلي المصري الشهيد أحمد حاتم، والذى تم اطلاق النار عليه من سيدة سعودية وهو في داخل الصيدلية التي يعمل بها، وشيع المئات من أهالى قرية كفر دنشواى التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، جثمان الصيدلى الشهيد من مسجد الخلايله، بالقرية إلى مقابر عائلته.