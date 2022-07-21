شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المهن الطبية يقرر صرف إعانة لأسرة الصيدلى الشهيد "أحمد حاتم" والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح أمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية، فى بيان، أن مجلس الاتحاد قرر أيضا خلال اجتماعه الأخير، دعم أسرة الصيدلى الشهيد من خلال اشتراكهم الفورى بمشروع العلاج بدون دفع رسوم، مشيرا إلى أنه سيتم متابعة صرف مستحقات الصيدلى الشهيد وأسرته بالتنسيق مع نقابة صيادلة مصر للحصول على كافة حقوقهم.
ووجه أعضاء مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية خالص العزاء لأسرة الصيدلى الشهيد، سائلين الله تعالى أن يحتسبه عنده من الشهداء، مؤكدين كامل دعمهم ومساندتهم لأسرة الصيدلي أحمد حاتم ماضى.
كان قد وصل فجر الأربعاء الماضى إلي مطار القاهرة الدولي جثمان الصيدلي المصري الشهيد أحمد حاتم، والذى تم اطلاق النار عليه من سيدة سعودية وهو في داخل الصيدلية التي يعمل بها، وشيع المئات من أهالى قرية كفر دنشواى التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، جثمان الصيدلى الشهيد من مسجد الخلايله، بالقرية إلى مقابر عائلته.