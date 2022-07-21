شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد نسب تنفيذ محور الفريق كمال عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ويرافقه اللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبري أعمال انشاء محور الفريق كمال عامر بأحياء العمرانية وبولاق الدكرور والعجوزة، للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أى معوقات تواجه إنجاز الأعمال، وفقا للجدول الزمني المحدد لها لما للمحور من أهمية مرورية كبيرة تساهم في تفتيت الإختناقات المرورية بالعديد من القطاعات الحيوية بالجيزة.

وشملت جوله المحافظ متابعه نسب التنفيذ وإزالة العوائق المتعارضه مع الأعمال وسبل استغلال الساحات الفارغة لإنشاء مواقع خدمية وساحات لانتظار السيارات.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وهويدا خالد مدير مديرية الإسكان ورؤساء أحياء العجوزة وبولاق الدكرور والعمرانية.