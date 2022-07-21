البنك المركزي الأوروبي يقرر رفع سعر الفائدة إلى 0.5% للمرة الأولى منذ 2011

القاهرة - سامية سيد - قرر البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس إلى 0.5% سنوي، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2011.

وفى وقت سابق رحبت المفوضية الأوروبية بقرار كندا إعادة توربين خط أنابيب الغاز الطبيعي إلى ألمانيا بعد إصلاحه ، لاستخدامه في خط أنابيب نورد ستريم 1، ومع عودة هذا الجزء ، أزيل أحد الأعذار التي تستخدمها روسيا لخفض تدفقات الغاز.

كانت المفوضية على اتصال وثيق مع كل من ألمانيا وكندا بشأن هذه المسألة، ومع شركة سيمنز، لضمان إطلاعنا جيدًا على الوضع.

وفى بيان لها أعلنت المفوضية أنها تواصل العمل بشكل وثيق مع شركائها الدوليين، بما في ذلك كندا والولايات المتحدة ، لضمان أمن الطاقة في أوروبا في الشتاء القادم، والسعى لتحقيق هدف ملء 80٪ من مخزون الغاز في أوروبا بحلول 1 نوفمبر تماشياً مع اللائحة الجديدة التي اقترحتها المفوضية في مارس، ووافق عليها البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في يونيو.