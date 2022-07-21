شكرا لقرائتكم خبر عن ‫وزير الزراعة يتفقد مشروع إنتاج الدجاج البياض بالعامرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مشروع إنتاج الدجاج البياض بالعامرية، يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، فى إطار جولته اليوم الخميس لتفقد بعض مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني في محافظتي البحيرة والاسكندرية.

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وقال القصير إن هذه الزيارة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع كفاءة الأصول غير المستغلة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها حتى تحقق الأهداف المرجوة منها ‏وتسهم في زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل، مشيرا إلى أن مشروع ‏ إنتاج الدجاج البياض بالعامرية نموذجا للمشروعات التي تم رفع كفاءتها ثم تحويلها إلى مشروعات ناجحة ومربحة.

وأضاف أن المشروع ‏يقع على مساحة سبعة أفدنة عبارة عن 6 عنابر (4 تربية بطاقة 25 ألف طائر/ عنبر، 2 عنبر إنتاج بطاقة 21 ألف طائر/ عنبر)، بالإضافه إلى مصنع أعلاف بطاقة 5 طن/ ساعه + سايلو لتخزين الحبوب بسعة 250 طنا، ويخدم المنطقة المحيطة به.

‏وقال وزير الزراعة أنه في إطار توجيهات د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع الوزرات الأخرى سوف تقوم وزارة الزراعة بطرح كميات كثيرة واضافية من بيض المائدة في الأسواق بأسعار مخفضة للمواطنين، موضحًا أن مصر حالياً تحقق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض.

‏ومن ناحيته، قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن مشروع إنتاج الدجاج البياض تابع لصندوق المركزى لتنمية الثروه الحيوانيه بالأراضى المستصلحة وطاقته الإنتاجية من بيض المائده حوالى 1100 طبق يوميا، ويباع للمواطنين بأسعار مخفضة، مضيفا أن صندوق تنمية الثروة الحيوانية يستهدف أيضا توزيع رؤوس الماشية (عجول للتسمين وعجلات عشار خليطه) على المنتفعين والخريجين بالأراضى المستصلحة حيث يتم توزيع حوالى 700 رأس سنويا.

كما يستهدف الصندوق توزيع الدجاج البياض عمر 100 يوم على صغار المربيين بالأراضى المستصلحه بنسبة خصم يصل إلى 25% مقارنة بأسعار السوق، وبالتقسيط على عام كامل (250 ألف طائر فى العام).

وزير الزراعة