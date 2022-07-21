شكرا لقرائتكم خبر عن "تجارة القاهرة" تختتم فعاليات برنامج الإدارة الرياضية بحضور مدير الاتصال فى "فيفا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم مركز البحوث والدراسات التجارية بكلية التجارة جامعة القاهرة ، اليوم الخميس فعاليات الإصدار الرابع عشر من برنامج الإدارة الرياضية بالتعاون مع المركز الدولى للدراسات الرياضية cies التابع للاتحاد الدولى لكرة القدم Fifa ، الذى يقدم فقط فى جامعة القاهرة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة والدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة.

وأقيمت الفعاليات فى كلية التجارة فرع الشيخ زايد، بمشاركة وحضور ممثلة عن اتحاد الفيفا وهى مدير الاتصالات بالاتحاد ، والدكتور عماد الزمر المشرف على البرنامج وعدد من أعضاء هيئة التدريس والخريجين وذويهم.

وشارك فى هذا الإصدار متدربين من 7 دول مختلفة وهى مصر السعودية والمغرب والجزائر وليبيا وفرنسا وماليزيا، حيث يدرس هذا البرنامج بثلاث لغات مختلفة الإنجليزية والعربية والفرنسية.

وشارك فى حضور فعاليات ختام هذا الإصدار الذى من المقرر مدير الاتصالات فى اتحاد الفيفا.

ومن جانبه رحب الدكتور جمال شحاتة بجميع الحضور من الدول العربية والضيوف المشتركين فى برنامج دبلومة الإدارة الرياضية والمصريين.

وأكد الدكتور جمال شحاتة أن العالم كله يرفض فكرة التمييز بين الرجل والمرأة، مصر تشهد أعظم فترة فى تمكين المرأة فى الوقت الحالى تحت قيادة الرئيس وهناك تمثيل فى البرلمان والحياة النيابية والحكومة ، ونطالب بمزيد من التمكين فى مختلف المؤسسات.

وأكد الدكتور جمال شحاته، أنه يجب الاعتماد على القدرات والمهارات فى الوظيفة، وخطة العمل عند شغل أى وظيفة بعيدا عن التمييز بين الرجل والمرأة، مشيرا إلى أن البرنامج شهد إقبالا كبيرا من الطالبات.