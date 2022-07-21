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مصر للطيران تسير 7 رحلات جوية من جدة والمدينة المنورة لعودة ضيوف الرحمن

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القاهرة - سامية سيد - استمراراً للرحلات التى تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، تُسير مصر للطيران غداً الجمعة 7 رحلات جوية لنقل ضيوف الرحمن، وذلك بواقع 5 رحلات جوية من جدة إلى القاهرة ورحلتين من المدينة المنورة إلى القاهرة لعودة إجمالي 1500 حاج من حجاج بعثة كل من مصر للطيران و الداخلية ووزارة التضامن، وتضامن بني سويف وجنوب سيناء والمنيا بالإضافة إلى حجاج الترانزيت وحج أفراد وعمل وإقامة.

 

 

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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