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الأوقاف تطلق مسابقة الخطيب المثالى والجائزة الأولى قيمتها 20 ألف جنيه

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق مسابقة "الخطيب المثالى"، مؤكدة أنها تهدف إلى تشجيع أفضل الخطباء سواء من الأئمة أم من الوعاظ أم من خطباء المكافأة .

 

وأوضحت الوزارة، أنه للاشتراك  فى المسابقة على كل خطيب أن يسجل خطبة جمعة له بالضوابط التالية:

 

أولاً : أن يكون أداء الخطبة أداء فعليًّا بالمسجد يوم الجمعة لخطبة الجمعة المحددة من الوزارة مع ذكر تاريخ وعنوان الخطبة .

ثانيًا : ألا يزيد وقت الخطبة عن عشر دقائق .

سيتم اختيار الخطيب المثالي لعام 2022م ، مع جوائز متميزة لأفضل عشر خطب تعتمدها اللجنة المشكلة لذلك .

الجوائز :

• 20 ألف جنيه للفائز الأول بشرط الحصول على 80%.

• 15 ألف جنيه للفائز الثاني بشرط الحصول على 75%.

• 10 آلاف جنيه للفائز الثالث بشرط الحصول على 70%.

• 5 جوائز قيمة كل منها (5) آلاف جنيه بشرط الحصول على 60%. .

للاشتراك:

مدة التقديم شهر من تاريخ الإعلان.

المشاركة بخطبة واحدة فقط (فيديو) يتم رفعها على إحدى منصات الفيديوهات الخاصة بالمشارك

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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