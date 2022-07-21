شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق مسابقة الخطيب المثالى والجائزة الأولى قيمتها 20 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق مسابقة "الخطيب المثالى"، مؤكدة أنها تهدف إلى تشجيع أفضل الخطباء سواء من الأئمة أم من الوعاظ أم من خطباء المكافأة .

وأوضحت الوزارة، أنه للاشتراك فى المسابقة على كل خطيب أن يسجل خطبة جمعة له بالضوابط التالية:

أولاً : أن يكون أداء الخطبة أداء فعليًّا بالمسجد يوم الجمعة لخطبة الجمعة المحددة من الوزارة مع ذكر تاريخ وعنوان الخطبة .

ثانيًا : ألا يزيد وقت الخطبة عن عشر دقائق .

سيتم اختيار الخطيب المثالي لعام 2022م ، مع جوائز متميزة لأفضل عشر خطب تعتمدها اللجنة المشكلة لذلك .

الجوائز :

• 20 ألف جنيه للفائز الأول بشرط الحصول على 80%.

• 15 ألف جنيه للفائز الثاني بشرط الحصول على 75%.

• 10 آلاف جنيه للفائز الثالث بشرط الحصول على 70%.

• 5 جوائز قيمة كل منها (5) آلاف جنيه بشرط الحصول على 60%. .

للاشتراك:

مدة التقديم شهر من تاريخ الإعلان.

• المشاركة بخطبة واحدة فقط (فيديو) يتم رفعها على إحدى منصات الفيديوهات الخاصة بالمشارك