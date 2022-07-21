شكرا لقرائتكم خبر عن 8 ساعات.. انقطاع المياه عن المعادى والمقطم و5 مناطق بالقاهرة (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (المستثمرين بزهراء المعادى والمقطم – زهراء مدينة نصر بالكامل – المرحلة الرابعة والخامسة والسادسة بمدينة الأمل حاليا (عزبة الهجانة سابقا)، لمدة 8 ساعات اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 22-7-2022 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 23-7-2022، نظراً لأعمال التطوير بمنطقة المستثمرين بزهراء المعادى وعمل لحامات على خط قطر 1200 مم.