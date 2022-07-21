شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: تحويل مصنع غزل مغلق بالفيوم لمجمع ملابس جاهزة يوفر 3 آلاف فرصة عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لاستغلال مصنع غزل مغلق منذ سنوات بمحافظة الفيوم.

ويستهدف التعاون توفير فرص تشغيل لعدد ٣٦٧٦ سيدة، وذلك في إطار جهود الدولة لتخريج المستفيدين من الدعم النقدي "تكافل" وعدم الاعتماد عليه فقط، من خلال توفير فرص كسب ودخل شهري منتظم وحمايتهم تأمينيا، والتوسع في تنمية مهاراتهم ودمجهم بقوة في سوق العمل

وصرحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن المشروع يتم تمويله من برنامج "فرصة" بوزارة التضامن الاجتماعي بقيمة ٥٨ مليون جنيه تشمل التجهيزات والمعدات والمواد الخام والتدريبات اللازمة ومصروفات التشغيل لجميع المستهدفين من التشغيل، علما بأن أغلبهم من السيدات اللاتي تشملهم خطة تخريج المستفيدين من الدعم النقدي، مشيرة إلي أنه في هذه المرحلة تم الاتفاق مع وزارة قطاع الأعمال العام على أن يتم إعادة تشغيل مصنع الغزل والنسيج بالفيوم المُعطَل و المقام على مساحة ٢١٠٠٠ متر مربع بما يشمل ١٤ ورشة إنتاج تعمل بالتوازي، لتدريب وتشغيل إجمالي ٣٦٧٦ فردا من أبناء محافظة الفيوم ليصبحوا مصنعين ومنتجين للملابس وأيضاً حاملي أسهم فى كيان إنتاجي سوف يتم إنشاؤه لضمان استمرارية التشغيل، و ذلك عن طريق الحصة العينية التي تخصصها وزارة التضامن (برنامج فرصة) لكل مشتغل والتي تقدر بخمسة عشر ألف جنيهاً مصرياً.

وأضافت القباج أن مؤسسة "النداء" تمثل الشريك التنفيذي لوزارة التضامن الاجتماعي التي سوف تتولى عملية التدريب والمتابعة للمستهدفين من التشغيل، بالاضافة الى تقديم الدعم الفني اللازم لهم أثناء فترة المشروع والوصول بهم للدمج فى الكيان الإنتاجي المقرر تأسيسه لضمان استمراريتهم فى العمل والتوسع فى التشغيل والإنتاج مستقبلاً، كما ستوقع مؤسسة النداء شراكات تعاقدية مع كبار ممثلي القطاع الخاص بصناعة الملابس والمنسوجات، وذلك لتقديم أحدث التقنيات الخاصة بتصميم الملابس وتشغيلها وأيضاً استيعاب الإنتاج وتسويقه.

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن استغلال الأصول يعد أحد محاور استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام، حيث إن المشروع محل البروتوكول يتمثل فى استغلال مصنع بمساحة 21 ألف متر مملوك لإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وتأهيله لإنشاء مجمع صناعي للملابس الجاهزة بمحافظة الفيوم، فى صورة مجموعة من الورش للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لخلق فرص عمل وتحقيق أفضل استفادة من أحد الأصول غير المستغلة.

وأوضح وزير قطاع الأعمال أن صناعة الملابس الجاهزة تعد من أكثر الصناعات خلقاً لفرص العمل، وان محافظة الفيوم، من أكثر المحافظات التي تعاني من ارتفاع معدلات البطالة بين الإناث، الذين يمثلون فئة العمالة المطلوبة لصناعة الملابس الجاهزة، مشيرا إلى التعاون مع القطاع الخاص من موردين ومنفذين ومشترين بقطاع المفروشات والملابس الجاهزة.

