شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تحرر محضرا ضد جمعية لوضع صناديق تبرعات أمام مسجد بعين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، تحرير مديرية أوقاف القاهرة المحضر الإداري رقم (6516) بقسم شرطة عين شمس بتاريخ 19 يوليو الجارى، ضد إحدى الجمعيات، وإزالة صناديق التبرعات من أمام مسجد أهل الإيمان بمنطقة عين شمس وجميع لافتات التبرعات وتم عمل المحضر بقسم الشرطة لعدم وضع صناديق مرة أخرى.

وشددت الوزارة على جميع مديري المديريات والإدارات والمفتشين اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة تجاه أي مخالفة بوضع صناديق تبرعات داخل المساجد أو خارجها وتحرير محاضر رسمية ضد أي جهة تضع صناديق تبرعات أمام المساجد أو في ساحاتها .

وخصصت وزارة الأوقاف رقما لتلقى بلاغات المواطنين عبر "واتس آب"، عن وجود أي صناديق تبرعات بأي مسجد من المساجد عدا مساجد النذور وهو "01200115268"، مشددة على جميع مديري المديريات والإدارات والمفتشين بضرورة التأكد من عدم وجود أي صناديق للتبرعات بالمساجد، وفي حالة وجود صناديق للتبرعات سيتم إحالة جميع المقصرين للتحقيق.

وكانت وزارة الأوقاف قررت منع جمع أية تبرعات فى المساجد ورفع جميع صناديق التبرعات بكافة المساجد على مستوى الجمهورية، فيما عدا صناديق النذور، كما أصدرت الوزارة فى وقت لاحق للقرار الأساسى، قرار بمنع جمع أموال نظير صناديق حفظ الأحذية أو نظير استخدام دورات المياه فى المساجد.

وأكدت وزارة الأوقاف، في وقت سابق، أنها لا تمنع التبرعات للمساجد، وإنما قراراتها تأتى لوضع ضوابط لعملية جمع التبرعات لتكون فى مسار طبيعى ورسمى يضمن حق المتبرع ويضمن عدم إهدار أموال التبرعات ويقضى على محاولات الاستيلاء على هذه الأموال التى يتم جمعها من التبرعات للمساجد لصالح أى جماعة.