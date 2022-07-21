شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف والمفتى ومحافظ دمياط يلتقون كبار علماء الهند غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، غدا عقب صلاة الجمعة وفد كبار علماء الهند، وعمداء كلياتها، وأساتذة جامعاتها، ورؤساء مؤسساتها الدينية والثقافية المشاركين في الدورة العلمية المتقدمة بأكاديمية الأوقاف الدولية وأئمة الأوقاف من محافظة دمياط وعدد من شباب محافظة دمياط.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى في إطار الدور الريادي لمصر، ودور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها، وفي إطار التواصل المستمر بين وزير الأوقاف والعاملين بالمديريات الإقليمية.

ومن المقرر أن يشارك فى اللقاء الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب وأمين عام رابطة جامعات العالم الإسلامي والدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني والدكتور محمد عزت محمد محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وافتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدورة العلمية المتقدمة المتخصصة لـ 18 عالمًا من كبار علماء الهند، وعمداء كلياتها، وأساتذة جامعاتها، ورؤساء مؤسساتها الدينية والثقافية بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر السبت الماضى، بحضور عدد من قيادات وأئمة وزارة الأوقاف، وفى كلمته رحب جمعة بالحضور من كبار علماء الهند، مؤكدًا أن هذه الدورة العلمية المتقدمة المتخصصة سيحاضر فيها نخبة من كبار العلماء فى مختلف التخصصات الشرعية واللغوية والثقافية.

كما أكد جمعة، أن صحة المقدمات تؤدى إلى صحة النتائج ملخصًا حديثه فى جانبين، الجانب الأول حسن القصد وتجديد النية، مشيرًا إلى أن هذه هى أهم مقدمة لنا جميعًا فتصحيح النية وصدقها مع الله (عز وجل) يثمر بركة فى العمل، مؤكدًا أن صدق النية وتصحيحها مطلوب فى جميع أعمالنا، فالبنية الصادقة تتحول العادات إلى عبادات، وقد بين رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أركان الإسلام فى قوله: "بُنِى الإسلامُ على خمسٍ شَهادةِ أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللَّهِ وإقامِ الصَّلاةِ وإيتاءِ الزَّكاةِ وصَومِ رمضانَ وحجِّ البيتِ لمنِ استطاعَ إليهِ سبيلًا"، أما مفهوم العبادات فهو أوسع من ذلك بكثير، فالصدق عبادة، والأمانة عبادة، وإتقان العمل عبادة، وعمارة الكون عبادة، وربما تكون هذه العبادات أو بعضها أشق على بعض الناس من سائر العبادات الأخرى، والنية الصادقة تحول ذلك كله إلى عبادات.