شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 250 ألف جنيه دفعة أولى لدعم معاشات نقابة قراء القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف صرف مبلغ (250 ألف جنيه) كدفعة أولى لدعم معاشات نقابة القراء ومحفظي القرآن الكريم، في ضوء أربع دفعات متتالية يتم صرفها على مدار العام.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إنه بذلك ليكون إجمالي المبلغ المخصص لدعم معاشات نقابة القراء لهذا العام 2022 / 2023 مليون جنيه، خدمة لكتاب الله (عز وجل) وإسهامًا في إكرام حفظته.

فى سياق متصل ثمَّن الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني السابق دور وزارة الأوقاف المتفرد والمتميز في تحويل الاستنارة الفردية إلى استنارة جماعية، والفكر الرائد الوسطي الذي تتميز به وزارة الأوقاف إلى حركة دؤوب تجوب العالم بأسره، سواء من خلال الإصدارات العديدة المتميزة والمترجمة إلى اللغات الأجنبية المختلفة، أم من خلال إيفاد الأئمة الذين ينقلون هذا الفكر الوسطي المستنير إلى أنحاء العالم، أم من خلال المؤتمرات العالمية والدورات الدولية التي ترسخ الفكر الوسطي المستنير.