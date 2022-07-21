شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة: ورش عمل لتدريب ممثلى الجمعيات الأهلية بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير النظامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج ورشة عمل لتدريب عدد من ممثلي جمعيات أهلية في المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية والبالغ عددهم 14 محافظة، بالتعاون والتنسيق فيما بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، في إطار جهود مكافحة الهجرة غير النظامية تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".

من ناحيته، قال السفير محمد خيرت، مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، إن التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية من شأنه إنجاح أهدافنا المشتركة، والانطلاق بخطى أسرع لمواجهة الهجرة غير الآمنة، مشيرًا إلى ما حدث من إنجازات في العديد من المحافظات المصدرة للهجرة غير الآمنة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتأهيل الشباب.

وأضاف خيرت، أن ممثلي الجمعيات الأهلية المشاركون في التدريب - والقادمون من محافظات الفيوم والبحيرة والغربية والمنوفية والقليوبية والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ وبني سويف والمنيا وأسيوط والأقصر وقنا وسوهاج، أعربوا عن سعادتهم البالغة بورشة العمل وبالاهتمام بالبرنامج التدريبي للورشة والحرص على تضمينه كل ما هو فعال ومفيد، وأكدوا استفادتهم من كل المعلومات والبيانات التي تم شرحها وتوضيحها خلال فترة التدريب، موضحا أنهم توجهوا بخالص الشكر إلى وزارة الهجرة من والمركز المصري الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي على إتاحة مثل هذه الفرص المميزة للشباب المصري حفاظا عليه من مخاطر الهجرة غير النظامية التي قد تودي بحياته.

وقد استغرقت ورشة العمل 4 أيام بحضور رؤساء مجالس الإدارة وممثلين عن جمعيات أهلية في 14 محافظة الأكثر تصديرًا للهجرة غير النظامية، على كيفية الدخول على موقع المركز المصري الألماني للتسجيل فيه والتعرف على كافة الخدمات الاستشارية التي يقدمها وعلى الفرص المتاحة للهجرة، وخدمات التوظيف ومعلومات عن سوق العمل، وإرشادات عن استخدام وسائل التواصل والتصوير، وكيفية حماية بيانات المتقدمين والمتابعة والتقييم.

وكان قد تم افتتاح 7 قاعات للتدريب في أواخر شهر يونيو الماضي، بمحافظات بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والذي جاء ضمن اتفاقية التعاون التي تم توقيعها في نوفمبر الماضي بين وزارة الهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ومؤسسة مصر الخير، والتي تقتضي تجهيز 14 قاعة تدريب على أحدث مستوى بهدف استخدامها لتدريب وتمكين الشباب من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج؛ وذلك في إطار جهود الوزارة في مكافحة الهجرة غير النظامية تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".

يشار إلى أن المركز متواجد في حي المعادي بمحافظة القاهرة ومفتوح للجمهور يومياً من الأحد إلى الخميس.