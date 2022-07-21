شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تشيد بإطلاق التقرير السادس لتوقعات البيئة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد باطلاق التقرير السادس لتوقعات البيئة العالمية، وذلك خلال كلمتها المسجلة التى عرضت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الخميس.

وقالت فؤاد إن التقرير يعد بمثابة تحقيق مستقل للأوضاع البيئية وذلك في إطار العمل الدؤوب لتحقيق الأهداف المرتبطة بحماية البيئة عبر تشجيع التفاعل بين العلم وصناع السياسة.

وأضافت وزيرة البيئة ان التقرير يمثل قوة دافعة مهمة لمواجهة العديد من التحديات، وأبرزها التغيرات المناخية وتداعياتها ليس فقط على الاوضاع البيئية وإنما أيضا انعكاساتها السلبية على النواحي الاقتصادية والاجتماعية.

وشددت فؤاد على أهمية العمل العالمي الجماعي لمواجهة هذا التهديد، مؤكدة على ضرورة تقديم الدعم للدول النامية حتى يمكنها الحفاظ على وتيرة التنمية لديها مع الالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية.

وأوضحت أن الحاجة باتت ملحة إلى تقرير في المستقبل عبر العمل الجماعي المتكامل الصحيح الطموح وذلك لتحقيق التعافي، داعية إلى تهيئة البيئة خلال التفاوض حول القضايا البيئية في المرحلة المقبلة والعمل على رفع الطموحات في مجال الطاقة والكهرباء.